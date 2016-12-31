В Одессе прошел парад новогодних трамваев (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, накануне Нового года, вечером 30 декабря по центру города проехала колонна из пяти новых трамваев.

Старт был от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, финиш - на Старосеннойй площади (возле железнодорожного вокзала).

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Как пояснили в горсовете, трамваи, которые вышли на линию, были собраны в Одессе.

Вагоны были украшены гирляндами. В результате создавался эффект светящегося поезда. В салонах были Дед Мороз и Снегурочка.

Парад состоялся при участии оркестра.

Как сообщал УНИАН, в Киеве к новогодним праздникам запустили "сказочный трамвайчик".