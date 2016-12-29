В Днепре доноры сдали 250 литров крови для раненых бойцов АТО

В днепровской больнице им. Мечникова, куда привозят бойцов с самыми тяжелыми ранениями, создали запас крови на праздники, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что доноры сдали 250 литров крови.

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Отмечается, что на призыв к тем, кто может стать донором откликнулись более 600 неравнодушных.

Всего с начала АТО в больнице Мечникова раненым бойцам перелили 2,5 тонны донорской крови.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Днепре больница им. Мечникова, куда с Донбасса отправляют украинских бойцов в тяжелейшем состоянии объявила день донора.

Накануне зимних праздников там необходимо создать запас крови всех групп и всех резус-факторов. Сдать кровь для последующего переливания раненым бойцам приезжают люди со всей области.