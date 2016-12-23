ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении 17 экс-ГАИшников, которым инкриминируют репрессии против "автомайдановцев"

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины сегодня направил в Шевченковский районный суд столицы обвинительный акт по обвинению 17 бывших инспекторов ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Бывших правоохранителей обвиняют в составлении заведомо ложных документов - рапортов в отношении участников "Автомайдана" за участие в акции 29 декабря 2013 года за якобы совершение ими административных правонарушений по ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украины. Также обвинение направлено в отношении экс-заместителя командира полка ДПС ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве и заместителя начальника управления ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве, которыму инкриминируется организация указанных уголовных правонарушений в интересах высшего руководства страны.

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«Кроме того, по этим фактам сообщено о подозрении трем бывшим инспекторам ГАИ и бывшему начальнику управления ГАИ ГУ МВД Украины в г.Киеве Куренному А.В., которые объявлены в розыск», - отметили в ГПУ.

Расследование уголовного производства по другим фактам незаконного преследования правоохранительными органами участников акций протеста путем привлечения их к административной ответственности, вынесение судьями решений в период декабря 2013 года – февраля 2014 года и об организации этих противоправных действий должностными лицами ДГАИ МВД Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Администрации Президента Украины продолжается.