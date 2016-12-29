Львовщина страдает от гриппа: его жертвами уже стали четыре человека, среди них - двое детей

В Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии, передает 112 Украина.

В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района. Также во Львовском областном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона А.

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Известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска.

Отмечается, что за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тыс. человек. "Поэтому карантин во Львове продлили до конца года", - сказано в сообщении.