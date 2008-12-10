Биржевые индексы в США упали после двух дней роста

Американские биржевые индексы упали по итогам торговой сессии 9 декабря, сообщает AFP. Dow Jones опустился на 2,66 процента до 8696,27 пункта, Nasdaq - на 1,55 процента до 1547,34 пункта, а S&P500 - на 2,29 процента до отметки 888,85 пункта.

По мнению финансовых аналитиков, таким образом рынок прореагировал на продолжающуюся неопределенность в вопросе о предоставлении финансовой помощи американским автопроизводителям. 8 декабря Демократическая партия внесла в Конгресс проект предоставления "Детройтской тройке" автогигантов (Chrysler, Ford и General Motors) помощи в размере 15 миллиарда долларов, однако дебаты о целесообразности этого шага продолжаются. Пресс-секретарь Белого Дома Дана Перино заявила, что перед тем, как сумма будет выделена, надо еще "проработать множество вопросов, часть из которых являются техническими, а часть - немного более существенными".

Вторым серьезным фактором, повлиявшим на настроения инвесторов, стали негативные прогнозы по американским корпорациям Texas Instruments и FedEx, которые могут стать новыми жертвами финансового кризиса. Кроме того, отмечают эксперты, падение котировок было вызвано тем, что рынок компенсировал значительный рост накануне, а инвесторы фиксировали прибыль.

Цены на нефть также упали. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подешевели на 1,64 доллара и продавались по цене 42,07 доллара за баррель.

Лента.ру