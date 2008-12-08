Standard & Poor's снизило рейтинг России

Standard & Poor`s, первым из "большой тройки" международных рейтинговых агентств и впервые после дефолта 1998 года, снизило рейтинг России в ответ на стремительное сокращение золотовалютных резервов на фоне бегства капитала из страны и снижения доходов от экспорта, сообщает Reuters.

S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте: до "ВВВ" с "ВВВ+", долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте до "ВВВ+" с "А-" и подтвердило краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте на уровне "А-2". Прогноз по рейтингам - "негативный".

S&P объяснило снижение рейтинга РФ сокращением резервов, которые по-прежнему остаются третьими в мире по величине, хотя и уменьшились более чем на 20% с августа 2008 года - до 455 миллиардов долларов с 583 миллиардов долларов.

S&P изменило прогноз по суверенному рейтингу РФ на негативный 23 октября 2008 года - первым из международных рейтинговых агентств, уже тогда показав себя самым консервативным.

Новый рейтинг S&P означает, что российские суверенные бумаги теперь в двух ступенях выше "мусорного" уровня, в то время как другие рейтинговые агентства оценивают РФ на три ступени выше этой границы.

Рейтинговой агентство считает, что активная поддержка рубля угрожает стабильности курса в дальнейшем, может навредить частному сектору.

Прогноз "негативный" по суверенным кредитным рейтингам РФ отражает вероятность понижения рейтингов, если банковский кризис и внешнее давление продолжат оказывать влияние на бюджетные показатели и если все еще значительный арсенал ликвидных активов суверенного правительства будет по-прежнему сокращаться в условиях ухудшения базовых экономических характеристик.

Способность правительства привлекать капитал по-прежнему ослаблена непредсказуемостью бизнес-среды, говорится в сообщении S&P.