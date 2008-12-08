Львовские студенты объявили бессрочную голодовку

Сегодня несколько десятков студентов университета «Львовский Ставропигион» начали на площади возле здания Львовской областной государственной администрации акцию протеста против отмены лицензии этого учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, студенты «Львовского Ставропигиона» установили несколько палаток с транспарантами «Власть! Не игнорируй студентов!», а несколько участников акции объявили бессрочную голодовку.

Руководитель забастовочного комитета студентов Ростислав ПЕЛЕХ отметил, что Государственная аккредитационная комиссия аннулировала лицензию Университета «Львовский Ставропигион» в форме общества с ограниченной ответственностью с формулировкой «за грубые нарушения законодательства об образовании и лицензионных условий предоставления образовательных услуг».

«Студенты требуют аннулировать решение Министерства образования, которое является лоббистским и носит заказной характер. Свою акцию мы планируем проводить круглосуточно и закончить ее только после удовлетворения наших требований, поскольку мы не хотим для продолжения получения образования переводиться в другие учебные заведения. К тому же, нам придется переводиться на курс ниже, а мы не считаем, что качество образования в «Ставропигионе» ниже других вузов», - заявил Р.ПЕЛЕХ.

Как сообщал УНИАН, лицензия университета "Львовский Ставропигион" была аннулирована на заседании Государственной аккредитационной комиссии под председательством ее председателя, министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА 4 ноября.

Студенты «Львовского Ставропигиона» будут переведены на обучение в другие высшие учебные заведения. В этом университете обучаются более 900 студентов на факультетах прикладной лингвистики, экономики, туризма, права, практической психологии. 120 студентов уже перевелись в другие учебные заведения.