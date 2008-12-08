Может ли быть реальным раскол Украины (опрос)

Большинство украинцев не верят в возможность раскола страны на запад и восток. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского социологического исследования «СМИ и свобода слова», которое провел Институт Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны».

По результатам опроса, лишь треть украинцев (34,8%) считают, что проблема раскола Украины на восточную и западную части, действительно, существует. В то же время 42,8% украинцев не считают эту проблему реальной. В институте замечают, что достаточно большим является процент тех, кто затруднился ответить на этот вопрос - 22,5%.

Эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что языковой вопрос на телевидении также не является определяющим для большинства респондентов. Для большей части украинцев (56,5%) язык, на котором ведется трансляция телепрограмм, - не суть важно, 41,4% опрошенных ответили, что язык телепрограммы для них имеет значение, 2,2% - затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство украинцев единодушно в том, что каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком, - это подтвердили 73,7% опрошенных. 19,4% считают, что знание государственного языка не является обязательным, 7% затруднились ответить на этот вопрос.

В институте также отмечают, что опрос подтвердил то, что на сегодняшний день Украина фактически является двуязычным государством: 46,8% респондентов сознались, что дома разговаривают на русском, 49,5% - на украинском, 2% - на другом языке. Интересно, отмечают в институте, что в необходимости владения государственным языком убеждены как украиноязычные, так и русскоязычные граждане. Так, 61,8% из всех русскоязычных граждан и 85,4% из всех украиноязычных убеждены в необходимости владения государственным языком.

Приблизительно пополам разделились мнения русскоязычных граждан относительно языка трансляции телепрограмм: для 48,9% из них это имеет значение, для 49,5% - не имеет. Украиноязычные соотечественники обращают на язык трансляции телепрограмм меньше внимания: лишь 34,8% отметили, что это для них имеет значение, для 63,2% безразлично, на каком языке транслируется телепрограмма.

Относительно проблемы раскола страны, то русскоязычные респонденты проникаются ею в два раза больше (46,3% считают, что такая проблема существует, для 31,9% - она не существует, 21,8% не определились) по сравнению с украиноязычными (лишь 24,4% из них отмечают реальность такой угрозы, 54,0% не видят в этом проблемы, 21,6% - затруднились ответить на этот вопрос).

Оценивая результаты исследования, эксперты Института Горшенина пришли к заключению, что попытки разделить Украину по национальному, территориальному или языковому признаку являются, по большей части, искусственными и не имеют под собой основания.

Всеукраинское социологическое исследование «СМИ и свобода слова» проводилось Институтом Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны» с 20 октября по 3 ноября 2008 года в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел). Всего с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины было опрошено 2004 респондента, представляющих взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,4%.