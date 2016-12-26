В Киевском облсовете выступили с инициативой относительно изменений на рынке оружия

По словам Ивана Ступака, катастрофический уровень роста преступности в Киевской области, заставил областную раду вмешаться в оружейный вопрос, чтобы позволить простым людям иметь возможность защитить себя, своих родных и своё имущество от противоправных посягательств.

Согласно официальной статистике, в 2015 году в Киевской области зарегистрировано порядка 33 тыс. преступлений, а за 9 месяцев 2016 года их количество увеличилось до 38 тыс. и продолжает расти.

Из этого числа, почти 5 тыс. это преступления против жизни, здоровья и собственности граждан.

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В тоже время, согласно не официальной статистике, рынок нелегального огнестрельного оружия Украины измеряется 3 млн. единиц.

"Принятие этого закона в короткий срок откроет цивилизованный рынок торговли огнестрельным оружием для всех граждан Украины, позволит победить чёрный оружейный рынок, откроет украинский рынок для ведущих иностранных оружейных компаний, что повлечёт существенный экономический рост, а также позволит гражданам защитить себя и своё имущество от преступных посягательств", - считает депутат.

США, Франция, Швейцария, Израиль, Эстония и другие развитые страны уже имеют подобные законы.

"Статистика этих стран говорит, что после принятия такого закона, на протяжении 6-8 месяцев уровень преступности снизился почти в два раза. Кроме того, в условиях ведения необъявленной войны, важность этого закона обретает совершенно иное значение для защиты не только граждан, но и всей страны в целом" - отметил Иван Ступак.