На Харьковщине СБУ ликвидировала сеть по кустарному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором группы был 26-летний киевлянин. Через интернет он подыскивал покупателей оружия и патронов к нему. Расчет происходил с помощью банковских платежных карточек, после чего злоумышленник отправлял заказы почтой в любые регионы Украины.

В состав группы входили еще двое мужчин, один из которых занимался поиском и поставкой составных частей к огнестрельному оружию, а другой осуществлял полный цикл изготовления, закалки и подгонки деталей, которых не хватало - нарезных стволов, затворов, бойков и тому подобное. Металлообрабатывающие станки и другое оборудование для кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия злоумышленник разместил на территории своего частного домовладения.

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2 сентября сотрудники СБУ задержали всех участников группы. В ходе обысков по местам их жительства изъято огнестрельное оружие, комплектующие части к нему, боеприпасы, а также орудия для изготовления комплектующих.

На мобильных телефонах злоумышленников обнаружены многочисленные фото- и видеодоказательства их причастности к противоправной деятельности.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.