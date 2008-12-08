Милиция признала, что она крышует проституток, сауны и торговлю

Руководство столичной милиции признает факты «крышевания» своими подчиненными сексиндустрии и стихийной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сказал начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, в столице существует немало саун, в которые время от времени привозят лиц для предоставления посетителям сексуальных услуг. При этом В.ЯРЕМА отметил, что «каждую (сауну – УНИАН) мы берем на контроль, хотя есть проблемы. Мало того, у нас есть информация, что работники милиции их крышуют».

Продолжая тему, руководитель столичного главка заметил, что это же касается мест стихийной торговли, в том числе контрафактной продукцией.

«Это все происходит исключительно, по моему мнению, и об этом говорит информация, с разрешения местной милиции», - заметил он.

«Когда вы едете по улице, видите, стоят проститутки на улицах, я уверен как начальник главка, что без милиции там не обходится. Ежедневно и сегодня мы этот вопрос рассматриваем… Где-то недорабатываем – либо внутренняя безопасность, либо эти коррупционные схемы, которые существуют в самом низшем звене деятельности правоохранительной, в частности патрульная служба, участковые инспекторы», - сказал В.ЯРЕМА.

В то же время он проинформировал, что на протяжении последнего полугодия руководство столичной милиции уволило трех заместителей начальников райуправлений по вопросам общественной безопасности, «которые допустили такие вещи». «Сегодня также продолжается работа по пресечению таких случаев», - заверил В.ЯРЕМА.