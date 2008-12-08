Погода: дожди сменит мороз

До конца недели в Украине будет прохладно, осадки прекратятся завтра. Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 9 декабря облачно. Ночью в Украине, кроме западной части, днем - на севере Левобережья – осадки преимущественно в виде мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северной части страны местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза; в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью - 0-5° тепла, днем - 3-8° тепла; в Карпатах ночью - 3-8° мороза, днем - 1-6° мороза.

10-11 декабря переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах северной части страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, днем 11 декабря в западных областях и на юге местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла; 11 декабря в южной части - 5-10° тепла; на Южном побережье Крыма ночью - 2-4° тепла, днем - 9-11° тепла; в Карпатах ночью - 7-12° мороза, днем – около 0°.

12-13 декабря без осадков. Температура ночью - 1-7° мороза, в южной части, западных, 12 декабря и в большинстве северных и центральных областей - от 3° мороза до 3° тепла; днем в Украине - от 1° мороза до 5° тепла, на юге и Закарпатье - 4-10° тепла.

9 декабря на дорогах местами гололедица, на Левобережье в отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с. На высокогорье Ивано-Франковской области и Закарпатья лавиноопасно.

В Киеве 9 декабря облачно. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура на протяжении суток - 0-2° мороза.

В Киевской области облачно. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура на протяжении суток - от 2° тепла до 3° мороза.

10-11 декабря переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

12-13 декабря без осадков. Температура ночью 12 декабря - от 3° мороза до 2° тепла, 13 декабря - 1-6° мороза; днем - от 1° мороза до 4° тепла.