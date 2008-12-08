Сомалийские пираты грозят отменить сделку относительно «Фаины»

Сомалийские пираты недовольны задержкой выплаты выкупа за украинское судно “Фаина” и угрожают отменить договоренность.

Об этом заявил представитель пиратов, который называет себя Ахмедом.

Он утверждает: договорились еще неделю назад и считает, что теперь владельцы корабля умышленно затягивают время. По данным одного из сомалийских племенных старейшин, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 миллиона долларов.

Тем временем только несколько дней назад издание “Морской бюллетень-Совфрахт” сообщало, что переговоры об освобождении еще продолжаются, и стороны договариваются о деталях передачи денег.

Напомним, “Фаину” захватили 25 сентября в нейтральных водах недалеко от Кении. На борту корабля - 17 украинцев, двое россиян и латвиец. Главная часть груза корабля - 30 танков Т-72.

ICTV