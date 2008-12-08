Обама: руководители бизнеса должны урезать свои зарплаты и бонусы

Избранный президент США Барак ОБАМА заявил в воскресенье, что после вступления в должность он предложит руководителям американских компаний, сокращающих работников, урезать при этом собственные зарплаты и бонусы.

"Частью того, что я намерен ввести, став следующим президентом, является новая этика ответственности, когда мы скажем, что если вы увольняете работников, то вы сами, зарабатывая 25 миллионов долларов, можете как минимум отказаться от части собственной компенсации и от ряда своих бонусов", - заявил Б.ОБАМА.

Он считает, что руководители бизнеса обязаны разделять последствия кризиса с работниками своих компаний.

"Подобное представление о совместном разделении как выгод так и бремени, как я думаю, давно утрачено, и я хочу, чтобы это было восстановлено", - подчеркнул Б.ОБАМА.