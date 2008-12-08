Как привлечь инвестиции в восточные регионы Украины?

8 декабря в Луганске состоится Международная практическая конференция «Привлечение инвестиций в восточные регионы».

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами мероприятия выступили: Агентство стабильного развития Луганского региона, Малопольский институт местного развития (г. Краков). Конференция состоится при поддержке Главного управления экономики Луганской областной государственной администрации, регионального фонда поддержки предпринимательства Луганской области.

Как ожидается, на конференции будет рассмотрен вопрос привлечения инвестиций в Украину и восточные регионы в частности, роли бизнеса в этих процессах, расширение возможностей для малого и среднего бизнеса и др.