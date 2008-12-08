По фактам нарушения прав детей открыто два уголовных дела

В Житомирской области по фактам нарушения прав детей возбуждено два уголовных дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, прокурор Радомышльского района Житомирской области возбудил уголовное дело в отношении лишенного родительских прав мужчины, который по недосмотру директора интерната незаконно снял со сберегательной книжки дочери 2,5 тыс. грн. пенсии по инвалидности.

По словам первого заместителя прокурора Житомирской области Анатолия ЧУМАЧЕНКО, этот случай случился в Вишевицкой специальной общеобразовательной школе-интернате.

"Проверками установлено, что в области нередко не обеспечивается надлежащее выполнение положений Семейного кодекса Украины о защите руководителями соответствующих учебных заведений жилищных и имущественных прав воспитанников интернатов", - сказал А.ЧУМАЧЕНКО.

Он отметил, что с начала года по результатам таких проверок в области возбуждено 2 уголовных дела, рассмотрено 59 представлений и предписаний, опротестовано 44 незаконных правовых акта. В интересах детей предъявлено 24 иска, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, детям возмещено 110 тыс. грн.