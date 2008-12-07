Если выравняется объем спроса и предложения по доллару, то его курс может снизиться до 6.0-6,5 грн./долл.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

При этом он отметил, что в Украине есть все возможности, чтобы выровнять объем спроса и предложения доллара.

«Я уверен, что не может быть в Украине сегодня, исходя из экономических условий, курса 7,5 (грн. за доллар – УНИАН). Наш курс 6, от силы 6,5 грн. Мы можем к нему вернуться, если успокоим ситуацию», - отметил А.ШЛАПАК.