20 минимальных зарплат в Евросоюзе (по странам)

Самая высокая минимальная заработная плата среди 20 стран Европейского Союза, законодательство которых предусматривает ее установление, зафиксирована в 450-тысячном Люксембурге, где она составляет 1610 евро.

Как свидетельствуют данные Евростата, наибольший минимум также в Ирландии (1462 евро), Голландии (1357), Бельгии (1336), Франции (1321) и Великобритании (1148).

Самая низкая минимальная планка в 7,3-миллионной Болгарии (112 евро), которая присоединилась к Европейскому Союзу в январе 2007 года вместе с почти 22-миллионной Румынией, у которой следующая позиция среди стран ЕС с наименьшей минимльной зарплатой - 137 евро.

Дальше в списке идут прибалтийские Латвия и Литва с минимальными зарплатами 228 и 232 евро, соответственно.

За ними - Словакия, (267), Эстония (278), Венгрия (285), Чехия (329) и Польша (334).

Евросоюзовские «середняки» - это Греция (681), Мальта (612), Испания (600), Словения (567) и Португалия (497).

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря текущего года минимальная зарплата в Украине составляет 605 гривен (65 евро по курсу НБУ на 5 декабря).