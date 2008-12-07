Сомалийские пираты значительно расширили область нападений

Сомалийские пираты предприняли попытку захвата голландского контейнеровоза у берегов Танзании, сообщает Associated Press.

Восемь пиратов на двух катерах, вооруженные гранатометами и автоматическим оружием, атаковали следовавшее под флагом Гонконга судно в субботу в 840 километрах к востоку от танзанийского порта Дар-эс-Салам. Злоумышленники произвели несколько выстрелов по контейнеровозу, в результате чего на нем начался пожар. Экипаж судна смог быстро потушить огонь, после чего корабль резко прибавил ход и смог уйти от преследования пиратов.

Представители Международного морского бюро выразили озабоченность инцидентом, который показывает, что сомалийские пираты значительно расширили область своих нападений. Всем судам, ходящим вблизи берегов Танзании, предписано соблюдать особую осторожность.

Лента.ру