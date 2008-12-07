В Сумах открылась фотовыставка "Украина-НАТО: перспективы партнерства"

В помещении Сумской областной научной библиотеки открылась фотовыставка "Украина-НАТО: перспективы партнерства".

Как передает корреспондент УНИАН, открывая экспозицию, начальник главного управления по связям с общественностью Сумской облгосадминистрации Сергей НАДЪЯРНЫЙ отметил, что «выставка послужит большей осведомленности жителей Сумской области о сотрудничестве Украины с НАТО и перспективах коллективной безопасности».

Большинство материалов, представленных на фотовыставке – свидетельство практического выполнения важных документов, заключенных между Украиной и НАТО за время независимости, и того, как это сотрудничество способствует входу Украины в круг развитых европейских стран. Также в экспозицию вошло фото первой сессии Североатлантического Альянса на уровне министров иностранных дел, состоявшееся 17 сентября 1949 года в Вашингтоне.

Выставка "Украина-НАТО: грани сотрудничества" в 2007 году экспонировалась в Ужгороде, Луганске и Киеве. В 2008 году уже обновленная выставка была представлена в Кировограде.