В Запорожской области задержали двух "полицейских"-самозванцев, им объявлено о подозрении

В Запорожской области задержали двух псевдополицейских, которые были уволены из правоохранительных органов два года назад. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что псевдополицеские пользовались копиями своих старых служебных удостоверений.

«Двое местных жителей 1983 и 1981 г.н. еще несколько лет назад были уволены из органов внутренних дел за систематические нарушения дисциплины. Как выяснилось, перед сдачей удостоверения один из них сделал копию уже не принадлежащего ему документа, которым и воспользовался, чтобы попасть в дом потерпевшей», - говорится в сообщении.

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Во время санкционированных обысков сотрудники Мелитопольского отдела полиции изъяли вещественные доказательства. Того же дня обоих превдополицейских было помещено временного содержания.

Сегодня, 22 декабря, им объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и ч.2 ст.162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.