Прокуратура проверяет строительство возле Ливадийского дворца

Прокуратура Ялты приняла решение продлить проверку законности строительства жилого комплекса «Император» в Ливадии, который возводит фирма «АО Реалти» неподалеку от Ливадийского дворца, имеющего статус памятника национального значения.

Об этом газете "Зеркало недели" сообщил прокурор г. Ялты Ростислав ПРОЦЫК.

По его словам, проверку продлена в связи с сомнительностью ключевого документа - согласования проекта строительства, подписанного 28 марта 2008 года председателем Госслужбы по вопросам национального культурного наследия Николаем КУЧЕРУКОМ (в частности, эксперты констатируют несоответствие документа принятому формату. Подозрение вызывает и согласование строительства многоэтажного дома к внесению изменений относительно высотности здания).

«Я считаю, что вывод должен быть категорическим, а проект - завершенным, - сказал прокурор. - В данном же случае выходит, что эта фирма имеет право после согласования еще вносить какие-то коррективы, в частности относительно высотности, по собственному усмотрению. Тем более, что последняя фраза означает, по существу: делайте что хотите, но обратите внимание на то, что там Ливадийский дворец, и как-то нехорошо будет, если он после этого утратит свой исторический вид».

Вместе с тем, по данным ялтинской прокуратуры, во время предыдущей проверки рассматривалась версия о том, что письмо фальсифицировано. Но Госкультурнаследие подтвердило сотрудникам прокуратуры, что согласование «АО Реалти» действительно давалось.

Как отметил прокурор, если закон и процедура получения согласования Госслужбы нарушены, «мы будем инициировать вопрос через прокуратуру АРК, чтобы Генпрокуратурой был внесен протест».