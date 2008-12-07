Государство заключило договор со старшеклассниками и родителями

Управление образования и науки Сумской облгосадминистрации, областное объединение родительской общественности и областной совет старшеклассников подписали план совместных действий на 2009-2011 годы. План предусматривает взаимодействие трех сторон в ходе учебного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, договоренность скрепили подписями начальник управления образования и науки Сумской ОГА Любовь ПШЕНИЧНАЯ, председатель областного совета старшеклассников Дарья РАДЧЕНКО и председатель областного объединения родительской общественности Людмила ВЫСОЦКАЯ.

Подписание состоялось во время проведения семинара-совещания на тему: «Современная роль родительской общественности в государственно-общественной модели управления образованием. Опыт и проблемы».

На семинаре также обсуждали вопрос формирования навыков здорового образа жизни в ученической среде, были заслушаны региональные отчеты о развитии модели государственно-общественного управления в образовании.