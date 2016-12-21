Днепровский горсовет выделил 18,5 миллионов гривень на "Дебаты" для старшеклассников

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня, 21 декабря, в ходе очередной сессии городского совета.

Программа, которая принята в Днепре впервые, предусматривает создание во всех районах города на базе внешкольных учебных заведений дебатных кружков, в которых будут заниматься ученики 8-11 классов. Обсуждения с профильными темами будут проходить по правилам международного формата школьных дебатов.

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«Такие программы помогают обществу измениться. Обществу сегодня не хватает критического и аналитического мышления. Эта программа поможет переломить ситуацию. Такие образовательные программы направлены в будущее», – подчеркнул в ходе сессии депутат Днепровского горсовета Александр Куприенко.

Как указано в решении горсовета, из общей суммы финансирования «Дебатов» 16 млн грн пойдут на оплату труда учителей, которые будут вести профильные факультативы. Остальная часть средств предусмотрена для печати методических материалов и организации в Днепре дебатных турниров.

Перед внедрением программы преподаватели будущих дебатных клубов прослушают специальные курсы.

По информации горсовета, интерактивная методика дебатов среди учащихся и студентов популярна в более чем 70 странах мира. Так, дебатные клубы в школах и вузах являются образовательной традицией, в частности, в США, Канаде, Израиле, Великобритании, Германии и Польши.