УБОП задержал в Киеве одного из «Башмаков»

Сотрудники киевского Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из Крымского УБОП в результате операции задержали одного из участников организованной преступной группировки «Башмаки», который находился в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений с 1991 по 2007 годы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Задержанный является одним из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту совершения убийств, создания преступной организации и бандитизма.

Так, 26 декабря 1996 года он вместе с другими участниками ОПГ совершил в Симферополе покушение на убийство гражданина Е. и нанес ему многочисленные колото-резаные ранения, в результате чего потерпевший стал инвалидом. Кроме этого, 29 декабря 2006 года в помещении кинотеатра города Симферополя он из корыстных побуждений совершил убийство гражданина М.

По месту временного проживания злоумышленника проведен обыск и изъяты документы, которые имеют доказательное значение причастности последнего к совершению преступлений.

Он задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставлен в Подольское районное управление ГУ МВД Украины в городе Киеве. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения - содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах две наиболее мощные организованные преступные группировки - "Башмаки" и "Сейлем" - вели между собой ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на полуострове.

В начале марта 2008 года в Киеве был задержан объявленный в розыск депутат Верховной Рады Крыма Рувим АРОНОВ, которого в милиции считают одним из лидеров ОПГ «Башмаки». Суд выдал санкцию на арест депутата. По данным правоохранительных органов, Р.АРОНОВ в составе организованного преступного формирования «Башмаки» привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности «заказных», с использованием огнестрельного оружия на территории Крыма и других регионов Украины.