В Германии готовятся к обострению спора по газу между Россией и Украиной

Немецкий энергетический концерн Eon в ближайшие недели готовится к обострению спора относительно долга за газ между Россией и Украиной. Об этом председатель концерна Вульф Бернотат заявил газете Süddeutsche Zeitung.

«У Украины нет денег, но есть долг перед Россией свыше 2,5 миллиарда долларов. Страна просто не может платить за старые и новые поставки газа», - сказал председатель правления концерна Вульф Бернотат в напечатанном в пятницу интервью Süddeutsche Zeitung. По его словам, в таком случае российскому концерну «Газпром», возможно, придется сократить поставки (газа в Украину) «не по политическим, а по чисто экономическим причинам». Последствия этого могут быть ощутимы и в Западной Европе, сказал Бернотат.

В связи с этим Бернотат указал на важность для Германии строительства Северноевропейского газопровода по дну Балтийского моря в обход Украины. Немецкий концерн Eon через компанию Eon Ruhrgas является крупнейшим импортером газа в Европе. В России концерн держит незначительный пакет акций «Газпрома». Недавно Eon и «Газпром» договорились о совместной добыче газа из месторождения «Южно-Русское».

Премьер-министр России Владимир Путин в четверг заявил о возможном сокращении поставок газа в Украину, если она не рассчитается с долгами до конца года. В тот же день украинский президент Виктор Ющенко сказал, что «гарантирует» транзитные поставки российского голубого топлива в Европу. В начале 2006 года «Газпром» впервые остановил поставки газа Украине. Тогда это также почувствовали на себе потребители газа на Западе.

Немецкая волна