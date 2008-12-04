Еврокомиссия хочет видеть Украину интегрированной в энергорынок ЕС

Еврокомиссия хочет видеть Украину полностью интегрированной в энергорынок Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в коммюнике Еврокомиссии для Совета ЕС и Европарламента о Восточном партнерстве, обнародованном вечером 3 декабря.

“Усиление поддержки полной интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС”, - отмечается в документе.

Еврокомиссия также рассматривает как приоритет модернизацию украинской газотранспортной и нефтетранспортной системы, включая улучшение системы мониторинга за транспортировкой нефти и газа. Кроме того, коммюнике предусматривает проведение конференции доноров для модернизации газотранспортной системы Украины на протяжении 2009 года.

Коммюнике также предусматривает быстрое завершение переговоров с Украиной и Молдовой о присоединении к Энергетическому сообществу с возможным предоставлением статуса наблюдателей другим восточным партнерам, усиленные политические обязательства с Азербайджаном, как страной-поставщиком энергоресурсов в ЕС, усиление сотрудничества с Беларусью в области транзита энергоресурсов и реформирования энергетического рынка.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Еврокомиссия предоставила свои предложения относительно Восточного партнерства – польско-шведской инициативы, представленной в мае этого года и одобренной на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в июне.

1 сентября этого года Европейский Совет на фоне российско-грузинской войны призвал ускорить работу над имплементацией инициативы. Ожидается, что на декабрьском заседании Европейского Совета лидеры глав государств и правительств стран-членов ЕС обменяются мнениями о поданных предложениях, а окончательное решение примут уже в марте следующего года.

Восточное партнерство должно охватить 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.