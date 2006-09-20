Коломойский расширил круг требований к «1+1»

Представители совладельца «ПриватБанка» Игоря КОЛОМОЙСКОГО обратились 11 сентября в Печерский районный суд г. Киева с иском о признании недействительным устава ООО «ТРК «Студия «1+1» в части, которая определяет состав участников данного хозобщества. Об этом сегодня сообщил УНИАН представитель И.КОЛОМОЙСКОГО Вячеслав КАРТАШОВ.

В уставе ООО «ТРК «Студия «1+1» содержится ссылка на пункт учредительного договора, в котором содержится упоминание о том, что участником ООО «ТРК «Студия «1+1» является Александр РОДНЯНСКИЙ.

По словам В.КАРТАШОВА, данные исковые требования выдвинуты на основании сделки, заключенной между А.РОДНЯНСКИМ и И.КОЛОМОЙСКИМ относительно приобретения последним 70% «Студии «1+1».

Как сообщал УНИАН, с апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Борис ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол. Завершение сделки должно было произойти к сентябрю 2005 года. Однако, уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактически отозвала свое согласие на проведение указанной транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

В то же время, А.РОДНЯНСКИЙ 9 сентября заявил, что относительно продажи доли в уставном капитале телеканала «1+1» И.КОЛОМОЙСКОМУ «никаких сделок не было».

19 сентября адвокат компании “Козьяков и партнеры” Олег КОНОПОЛЬСКИЙ, представляющий интересы почетного президента «1+1» А.РОДНЯНСКОГО, сообщил, что на решение Печерского районного суда г. Киева, признавшего право И.КОЛОМОЙСКОГО на 70% «1+1», поступило в Апелляционный суд г. Киева в общей сложности 9 апелляционных жалоб.