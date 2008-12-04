Вчера Нацбанк продал 40 миллионов долларов

Вчера объем интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке путем проведения аукциона составил 40 млн. долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

Как сообщалось, НБУ 19 ноября впервые провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка.

Перед аукционом, прошедшим 26 ноября, Нацбанк обязал банки перечислять денежное обеспечение за день до проведения аукциона.