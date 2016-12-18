Порошенко позвонил освобожденному "киборгу" Колодию и поблагодарил за стойкость

Президент Украины Петр Порошенко позвонил освобожденному из плена боевиков «киборгу» Тарасу Колодию и поздравил его с освобождением.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы сделали всей стране подарок на Николая. Поблагодарил Тараса за стойкость и мужество», - написал Порошенко.

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Также президент позвонил его матери Галине Мирославовне и поблагодарил ее за сына.

"При случае буду рад поздравить Тараса лично», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

Его освобождение после почти двух лет плена происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви.

26-летний Колодий родом из Львова. Его мобилизовали в августе 2014 года. Сначала десантник 80-й аэромобильной бригады служил в Константиновке, затем защищал Донецкий аэропорт. Именно там попал в плен боевиков «ДНР».