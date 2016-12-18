В сети появились первые фото освобожденного из плена "киборга" Тараса Колодия

В сети появились первые фото освобожденного из плена боевиков защитника донецкого аэропорта Тараса Колодия. Фотографии опубликовала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

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В подписи к фото, Геращенко подчеркнула, что с начала конфликта священники освободили десятки заложников.

«Долгая дорога Домой! Тарас Колодий на свободе и уже идет в Киев. Еще раз спасибо церкви и всем священнослужителям, которые причастны к ОСВОБОЖДЕНИЮ Тараса. Кстати, с начала конфликта священникам удалось освободить несколько десятков пленных», - написала она.

Напомним, сегодня из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

Освобождение защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходилопутем переговоров при содействии Украинской православной церкви. Об этом рассказал УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного "Наши священники по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного. Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - отметил он.