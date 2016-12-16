Аваков рассказал об особенностях конкурса на должность главы Нацполиции

Об этом сообщает "112 Украина".

"Процедура отбора будет состоять из конкурсных тестов, значительно более тяжелых, чем тех, которые мы применяли во время отбора в Нацполицию. Там будет и полиграф, будут и собеседования и более развитые ситуации, начиная с видения направлений, начиная с уголовного и заканчивая киберпреступностью", - сказал Аваков.

По его словам, после этого комиссия будет принимать решение, кто "достоин быть главой Нацполиции".

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"Одного-двух, трех человек предоставят мне для принятия решения. Если человек соответствует моему пониманию ситуации, я подаю кандидатуру в Кабмин, и мы получаем нового главу полиции", - добавил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября согласно распоряжению Кабинета министров Хатия Деканоидзе была уволена с должности председателя Национальной полиции по собственному желанию. На должность в.и.о. председателя Нацполиции было назначено Вадима Трояна.

15 декабря министр МВДАрсен Аваков объявил о начале конкурса на должность главы Национальной полиции.