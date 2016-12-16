В "ЛНР" составляют списки проукраински настроенных граждан – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Отмечается, что степень «проукраинской настроенности» определяется сотрудниками «МГБ» в местных структурных подразделениях по своему усмотрению, используются понятия «неблагонадежных» и «сочувствующих Украине» граждан.

«В списках требуется указывать перечень движимого и недвижимого имущества, принадлежащего данным лицам», – уточняют в «ИС».

Как сообщал УНИАН, по данным «ИС», в начале декабря "МГБ ДНР" начало усиленно искать распространителей листовок с информацией о программе СБУ "Тебя ждут дома" для боевиков, которые добровольно отказались от участия в террористической деятельности и обратились в правоохранительный орган Украины с соответствующим заявлением.