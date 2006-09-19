Мороз: правительство может не ограничивать помощь при рождении ребенка

Правительство может отказаться от введения ограничений по выплате помощи при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ после обсуждения проекта бюджета-2007 с председателями фракций и комитетов Верховной Рады Украины и представителями правительства.

При этом А.МОРОЗ отметил, что даже в случае введения этой нормы она не будет иметь серьезных социальных последствий. Свою позицию А.МОРОЗ объяснил тем, что в случае введения такого ограничения потеряют право на эту льготу только 1% рожениц.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины - министр финансов Украины Николай АЗАРОВ тоже отметил, что введение этой нормы не будет иметь серьезных социальных последствий. Он объяснил, что ограничения выплаты при рождении ребенка вводятся для того, чтобы ввести определенный ориентир, а именно: чтобы помогать тем людям, которые больше всего нуждаются в такой помощи. При этом Н.АЗАРОВ не исключил увеличения суммы среднемесячного дохода семьи, при которой теряется право на получение льготы из предложенных на сегодняшний день 5 тыс. грн.

Как сообщалось, заместитель министра финансов Сергей РЫБАК заявил, что правительство намерено ограничить условия выплаты одноразовой помощи при рождении ребенка. С.РИБАК утверждает, что, по статистике, только около 5% украинских семей имеют совокупный доход в 5 тыс. грн., поэтому более 95% украинских семей будут получать одноразовую помощь при рождении ребенка.

Так, С.РЫБАК отмечает, что в проекте государственного бюджета на 2007 год увеличиваются средства, которые будут направлены на выплату одноразовой помощи при рождении ребенка. Он привел прогнозные расчеты, по которым количество детей, которые родятся в 2007 году, будет составлять 453,8 тысяч. Поэтому, в государственном бюджете на 2007 год на выплату помощи при рождении ребенка учтено 3,9 млрд. грн., что на 0,4 млрд. грн., или на 10,4 % больше, чем в текущем году.

По словам С.РЫБАКА, никаких ограничений относительно размера помощи при рождении ребенка госбюджет-2007 не предусматривает. Она, как и в этом году, составит 8,5 тысяч гривен.

В то же время, будет оказываться такая помощь гражданам, которые действительно в ней нуждаются. Если среднемесячный (за последние полгода) совокупный доход семьи, в составе которой на иждивении находятся до двух нетрудоспособных лиц, – это мать, которая родила, и ребенок - превышает 5000 грн., такая семья не получит одноразовую помощь при рождении. Если же в семье до трех нетрудоспособных лиц - порог такого ограничения повышается до 6000 грн., до четырех и более нетрудоспособных лиц – 7000 гривен.

Учитывая, что по статистическим данным среднемесячный доход в 5 тысяч гривен и больше имеют лишь около 5% украинских семей, подавляющее большинство родителей младенцев, которые родятся в 2007 году, а это 95%, получат одноразовую помощь в размере 8, 5 тысяч гривен, отметил С.РЫБАК.

Выплата помощи будет осуществляться одноразово при рождении ребенка в сумме 3400 гривен, остальные - на протяжении следующих 12 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. То есть, учитывая, что остальная помощь составляет 5100 гривен, а выплата ее будет продолжаться в течение 12 месяцев, семья ежемесячно будет получать 425 гривен.

В Украине с апреля прошлого года помощь при рождении ребенка составляет 8,5 тыс. грн. Одноразово выплачивается 3 тыс. 384 грн., а остальная сумма выплачивается равными частями на протяжении следующих 12 месяцев.