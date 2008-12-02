В Киеве задержаны серийные квартирные воры
23:41, 02 декабря 2008Общество
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... выносили всё
Сотрудники столичной милиции задержали двух жителей Львовской области и одного жителя Винницкой области, которые за две недели совершили серию квартирных краж в Киеве.
Как сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, все трое ранее судимы и недавно освободились из мест лишения свободы.
В основном объектами их внимания были квартиры в Шевченковском районе столицы. Причем, как заметили в ЦСО, воры выносили из квартир все, что имело какую-либо ценность, в том числе даже постельное белье и детские игрушки.
Сейчас установлены 4 факта их причастности к квартирным кражам, но в милиции не исключают, что их будет значительно больше.
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