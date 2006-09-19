Какой банк лучше (результаты исследования)

КБ «ПриватБанк» продолжает оставаться самым привлекательным для населения банком Украины и заметно опережает в рейтинге привлекательности банки АППБ "Аваль" и ОАО «Ощадбанк».

Таковы результаты маркетинговых исследований на рынке физических лиц, проводившиеся в феврале-мае текущего года компанией ГФК-Юкрейн и обнародованные в сентябре.

Согласно результатам исследования, привлекательным ПриватБанк считают 23% респондентов, причем в сравнении с рейтингом конца 2005 года его привлекательность у населения выросла на 4%.

Второе место в рейтинге привлекательности банков занимает банк «Аваль», потерявший за этот период в рейтинге привлекательности 0,2% - до 17,9%.Ощадбанк привлекателен для 12,1% респондентов.

По данным компании ГФК-Юкрейн, продолжает расти привлекательность АКБ «Райффайзенбанк Украина», которая в сравнении с прежним рейтингованием выросла на 0,7% с до 3,1%. Высокую относительную динамику роста привлекательности демонстрирует ОАО КБ «Надра» (от 3,2% до 3,4%). Позиции АКБ «УкраСиББанк» остались на прежнем уровне 2,4%. АКБ «Укрсоцбанк» ухудшил свои позиции с 0,5% – до 5%.

В ходе маркетингового исследования ГФК-Юкрейн. опросила 5 тыс. респондентов, выборка репрезентативна для населения Украины, проживающего в городах с населением от 50 тыс. чел. по полу, возрасту, области проживания и размеру города. Опрос проводился методом личного интервью. В опросе использовался список из 32 банков и двух небанковских организаций.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» основан в 1992 году.

На 1 апреля 2006 года банк эмитировал 9 млн. 397 тыс. 112 карт, по всей Украине работает 3 тыс. 168 банкоматов «ПриватБанка» и 16 тыс. 725 POS-терминалов.

Сеть банковского обслуживания «ПриватБанка» включает 2 тыс. 095 филиалов и отделений по всей территории Украины.