Бах, Моцарт, Шуберт: в Днепре дают концерты для беременных женщин (видео)

В Днепре начали давать концерты классической музыки для еще нерожденных детей.

Об этом сообщает ТСН.

Произведения Баха, Моцарта и Шуберта в исполнении органа, скрипки, фортепиано и виолончели звучат специально для беременных женщин, отмечают в сообщении.

«Релаксационную программу для будущих мам разработали в Доме органной и камерной музыки. Исполнители говорят - это положительно влияет на будущих мам, а их дети еще до рождения приучаются к классической музыке», - идет речь в сообщении.