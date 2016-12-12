Бах, Моцарт, Шуберт: в Днепре дают концерты для беременных женщин (видео)
19:11, 12 декабря 2016Общество
765
Произведения Баха, Моцарта и Шуберта в исполнении органа, скрипки, фортепиано и виолончели звучат специально для еще нерожденных детей.
Иллюстрация REUTERS
В Днепре начали давать концерты классической музыки для еще нерожденных детей.
Об этом сообщает ТСН.
Произведения Баха, Моцарта и Шуберта в исполнении органа, скрипки, фортепиано и виолончели звучат специально для беременных женщин, отмечают в сообщении.
«Релаксационную программу для будущих мам разработали в Доме органной и камерной музыки. Исполнители говорят - это положительно влияет на будущих мам, а их дети еще до рождения приучаются к классической музыке», - идет речь в сообщении.
Классические концерты для еще нерожденных детей отныне дают в Днепре
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter