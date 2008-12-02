Президент призывает Нацбанк убрать спекулянтов c валютного рынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Национальный банк Украины “убрать спекулянтов” c валютного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в программе «Свобода слова» на ІСТV.

Президент в очередной раз подчеркнул, что сегодняшний торговый баланс и баланс финансовых операций в Украине не дают оснований для такой девальвации гривни.

«Если брать эти две позиции, мы имеем дефицит этого баланса приблизительно 2 млрд. долл. Является ли это проблемой, если золотовалютный ресурс составляет 34 млрд. долл.», - сказал Президент.

Он считает, что в такой ситуации на валютном рынке виновны психологический спрос на валюту, а также спекуляции на рынке.

В.ЮЩЕНКО отметил, что НБУ должен сделать все, чтобы убрать спекулянтов с рынка. «Ключевая задача НБУ - рыть окопы, укреплять позиции и вести наступление на спекулянтов», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал руководителя СБУ, министров финансов и экономики «с утра до вечера быть в телевизоре» и убеждать людей, что ситуация на валютном рынке нормальная, возобновляя таким образом доверие к национальной валюте.