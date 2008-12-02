Есть ли логика в валютном финансировании НБУ?

В валютном регулировании Национального банка Украины на прошлой неделе трудно было обнаружить какую-либо логику. Так прокомментировал УНИАН последние действия НБУ старший аналитик инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, Нацбанк отменил установленные ранее ограничения на маржу при торговле валютой, но не отменил комиссию банков по валютным операциям, введенную ранее в качестве компенсации за ограничения на маржу валютных операций. Кроме того, как отмечает аналитик, НБУ отменил обязательное резервирование по привлечениям в национальной валюте, продолжил практику устанавливать официальный курс гривни, существенно отличающийся от межбанковского, и единожды провел аукцион по продаже долларов США.

«Удивительным является тот факт, что НБУ продавал доллар в коридоре 5,98-6,90 по среднему курсу 6,77 грн. за доллар США в тот день, когда на межбанковском валютном рынке Украины курс гривни к доллару был в рамках 6,95-6,99», - отметил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ. По его словам, отсутствие валюты в розничных валютных пунктах способствует развитию черного валютного рынка. «Ожидаемый запрет на работу небанковских обменных валютных пунктов только усугубит ситуацию с черным рынком, поскольку банкам выгоднее работать по агентским соглашениям с обменными пунктами, чем самим заниматься обменными операциями», - отметил аналитик.