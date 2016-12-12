В Киеве состоялась торжественная церемония отправления Поезда Единения Украины (фото)

15:13, 12 декабря 2016
Общество
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Торжественная церемония отправки четвертого Поезда Единения Украины "Трухановская Сечь" с символическим названием "Рождественский Поезд Св. Николая" состоялась на железнодорожном вокзале в Киеве.

12 декабря 2016 г. состоялась торжественная церемония отправки четвертого Поезда Единения Украины "Трухановская Сечь" с символическим названием "Рождественский Поезд Св. Николая" на железнодорожном вокзале в Киеве.

Торжественное отправление поезда произошло с первой платформы Киевского железнодорожного вокзала.

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На остановке Чигирин (ПГТ "Шевченко") поезд станет "Рождественским", получая подарки из рук самого Святого Николая в его Резиденции. Все подарки будут переданы детям и военным, которые находятся в зоне АТО.

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