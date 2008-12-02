К концу года бензин в России подешевеет на рубль

На российских автозаправках к концу текущего года стоимость бензина может снизиться на один рубль, однако затем топливо дешеветь не будет. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

По его словам, сейчас цены на бензин держатся на прежнем уровне, поскольку продается пока топливо, сделанное из "дорогой нефти", использовавшейся производителями до снижения ее стоимости на мировых рынках. Шмаль добавил, что сейчас нефть на внутреннем рынке стоит дешевле, поэтому топливо, как ожидается, подешевеет. Однако в следующем году, предполагает Геннадий Шмаль, бензин может снова подорожать.

В начале ноября цены на бензин в России снизились на 1,8 процента, а на дизельное топливо – на 1,7 процента. Месяцем ранее стоимость бензина и дизтоплива снизилась в среднем на 30 копеек - на 2,2 процента и 1,8 процента соответственно, напоминает Автолента.ру.