Американские индексы резко упали после сообщения о рецессии

По итогам торговой сессии в понедельник американские фондовые индексы закрылись существенно ниже уровня прошлой недели.

Так, индекс Dow Jones упал на 7,6 процента, Standard & Poor`s рухнул на 8,9 процента, а Nasdaq - на 8,95 процента.

На настроения инвесторов повлияла, в частности, публикация о том, что экономика США находится в рецессии с декабря 2007 года, пишет Лента.ру.

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник значительно снизились после отсрочки решения ОПЕК о сокращении объемов добычи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 5,52 доллара - до 47,97 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 5,15 доллара - до 49,28 доллара за баррель.