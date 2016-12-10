ГПУ получила полное видео трагической перестрелки в Княжичах - Луценко
Генеральная прокуратура Украины получила полное видео перестрелки между правоохранителями в Княжичах под Киевом.
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на брифинге, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы получили полное видео трагических событий. Перестрелка зафиксирована на видеокамеру, эксперты работают, чтобы сделать видео более качественным. Там в целом понятна ситуация, но есть ряд вещей, которые можно выяснить только экспертным путем", - сообщил генпрокурор.
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"Подготовка операции по захвату банды грабителей, служебная халатность руководителей этой операции и трагическая стычка правоохранителей - все это имеет место. Сейчас мы устанавливаем, например, очередность выстрелов. Баллистика, трассология, физическое и психологическое состояние всех участников. В целом это уже не несет такой базы, которая могла бы изменить картину, которую мы видим. Как только будет готово видео, мы согласуем со следователями, если они позволят, мы его продемонстрируем, и вы увидите, что там нет никаких других причин, кроме служебной халатности при планировании операции и трагических обстоятельств, которые привели к стычке высокопрофессиональных бойцов", - подчеркнул Луценко.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.
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Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.
Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.
После перестрелки в Княжичах от службы отстранены 25 полицейских и руководителей трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения принимали участие в спецоперации по задержанию членов банды, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.