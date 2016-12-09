Юные волонтеры провели во Львове ярмарку сладостей для поддержки десантников ВСУ (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На ярмарке собрали деньги и купили для бойцов на передовую дальномер.

Сегодня устройство торжественно передали бойцам 81-й десантно-штурмовой бригады. Военные уже через несколько дней отправляются на Восток. Кроме дальномера повезут собратьям еще и сине-желтый флаг с пожеланиями школьников.

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Бойцы говорят, что детские слова поддержки для них очень важны.

Юные волонтеры рассказывают, что с начала войны они регулярно проводят ярмарки, пишут письма защитникам и будут делать это до победы.