Юные волонтеры провели во Львове ярмарку сладостей для поддержки десантников ВСУ (видео)
19:01, 09 декабря 2016Общество
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Ученики одной из школ Львова провели ярмарку сладостей с целью помочь украинским защитникам.
На ярмарке собрали деньги и купили для бойцов на передовую дальномер / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На ярмарке собрали деньги и купили для бойцов на передовую дальномер.
Сегодня устройство торжественно передали бойцам 81-й десантно-штурмовой бригады. Военные уже через несколько дней отправляются на Восток. Кроме дальномера повезут собратьям еще и сине-желтый флаг с пожеланиями школьников.
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Бойцы говорят, что детские слова поддержки для них очень важны.
Юные волонтеры рассказывают, что с начала войны они регулярно проводят ярмарки, пишут письма защитникам и будут делать это до победы.
Ученики одной из школ Львова провели ярмарку сладостей
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