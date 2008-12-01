Доллар на межбанке снова растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок - 7,2075/7,4450 грн.

Цены на российскую валюту составили 0,2520/0,2620 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз - 9,1330/9,4405 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – до 1,2675/1,2677 долл. США (в пятницу - 1,2940/1,2942).

В пятницу Национальный банк Украины на рынок не выходил.