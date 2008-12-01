Кому удастся заработать на кризисе

Заработать на кризисе удастся коллекторам, интернет-сервисам, ломбардам и рекламистам, выяснил еженедельник «Контракты».

Коллекторский бизнес на подъеме, подчеркивает журнал. Пик неплатежей по кредитами ожидается в середине 2009 года.

Рост неплатежей по уже выданным кредитам заставляет банки все чаще прибегать к услугам специалистов по взысканию долгов. А спрос на услуги ломбардов в последние месяцы возрос почти вдвое.

Интернет-сервисы спокойно переживут кризис за счет повышения спроса на онлайн-рекламу. Рынок интернет-рекламы может вырасти в 2009 году на 70-100%. А непрямая реклама уже в следующем году захватит 50% рынка, говорят аналитики.

ICTV