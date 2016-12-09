В Харькове освободили из-под стражи подозреваемого в ДТП с двумя погибшими патрульного

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его адвокат Олег Головков.

По его словам, 8 декабря вечером подозреваемого вернули в СИЗО после заседания Червонозаводского райсуда Харькова, где избиралась мера пресечения (прежняя в виде содержания под стражей закончилась 7 декабря в 24.00). Однако в СИЗО Мамотюка отказались принять, поскольку не было судебного решения о содержании его под стражей.

Адвокат отметил, что около 21.20 на месте был составлен и подписан документ, в котором подтверждается отсутствие претензий со стороны подозреваемого к конвою и учреждения исполнения наказаний, после чего Мамотюка отпустили.

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По словам Головкова, сегодня, 9 декабря, в 11.00 начнется судебное, где по ходатайству прокуратуры будет избираться мера пресечения его подзащитному. Адвокат заверил, что подозреваемый явится на заседание.

Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4.00 в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого погибли двое людей, еще пятеро были травмированы.

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

12 июля патрульном Мамотюку, который управлял служебным автомобилем, объявили подозрение в совершении преступления, после чего 13 июля взяли под стражу.

В первые две недели после ДТП в Харькове проходили митинги родных и знакомых лиц, которые погибли, с требованием привлечь патрульного к ответственности.