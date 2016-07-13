В Харькове арестовали полицейского, подозреваемого в совершении ДТП

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял Маматюка под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога - до 10 сентября, сообщает Depo.ua.

По словам прокурора, к показаниям подозреваемого о том, что он не нарушал правила дорожного движения, следует "относиться критически".

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Руководитель патрульной полиции Харькова Ольга Юськевич подавала ходатайство о взятии Маматюка на поруки. "Я считаю, что это (взятие на поруки - ред.) Мой долг, и я могу характеризовать их только с положительной точки зрения", - отметила Юськевич.

Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4 часов утра на перекрестке улиц Сумской и Динамовской произошло столкновение автомобиля Toyota Prius патрульной службы с автомобилем "Москвич-2141".

В результате столкновения погибли молодые супруги. По сообщениям СМИ, погибшими оказались Анна Протасова и Кирилл Ананьев. Кроме этого, еще 5 человек получили телесные повреждения.

11 июля около 100 активистов харьковских автоклубов провели стихийную акцию протеста с требованием наказать виновников ДТП. Автомобилисты выстроили около 50 своих автомобилей напротив корпуса университета.

Люди выражали готовность к более решительным действиям, в частности, к перекрытию автомагистралей и массовых пикетов возле административных зданий органов власти.