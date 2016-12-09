Еще двум подозреваемым, причастным к банде из Княжичей, избраны меры пресечения - прокуратура

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

«Один из задержанных, который сейчас сотрудничает со следствием, по решению суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Его подельнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», - сообщила Максимец.

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Напомним, 6 декабря суд избрал меры пресечения шести участникам этой преступной группы. Пятерым из них – содержание под стражей, еще одному – домашний арест.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

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Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

После перестрелки в Княжичах от службы отстранены 25 полицейских и руководители трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения принимали участие в спецоперации по задержанию членов банды, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.