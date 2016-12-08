В Киеве за год уволили 23 патрульных полицейских за неправомерные действия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Киевсовета 8 декабря сообщил начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

По его словам, расследуются все заявления, подкрепленные фактами.

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«Отмечу, что за этот год управлением патрульной полиции в Киеве было проведено около 300 служебных расследований, из которых по состоянию на сейчас завершено 271, и из них только в 56 случаях действия полицейских были признаны правомерными. Во всех других случаях мы признавали действия полицейских неправомерными», – сказал Зозуля.

Он добавил, что полицейских и увольняли, и применяли дисциплинарные взыскания.

«Было уволено 23 сотрудника патрульной полиции. За моей подписью. Потому что я считал, комиссия считала, что эти люди не могут работать в полиции, не могут представлять Национальную полицию», – отметил Зозуля.

Он сообщил, что в Киеве за этот год было проведено около 1,5 тысяч акций.

«С этих акций именно обращений с претензиями или заявлений в компетентные органы, такие как прокуратура, на действия патрульной полиции поступили единицы. Следовательно, можно говорить о том, что акции, на которых мы обеспечиваем общественный порядок, проходят мирно, и нам удается обеспечить это. Относительно случаев, когда кто-то считает превышением полномочий полицейскими, нанесение какого-то вреда полицейскими – на это есть компетентные органы, в которые можно писать заявления. И в таких случаях мы получаем от компетентных органов задание провести соответствующие расследования, служебные проверки. И они проводятся», – заверил руководитель патрульной полиции Киева.